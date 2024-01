Todesfalle Meisenknödel

Strangulierte Jungvögel, abgebundene Gliedmaßen: An gut gemeinten Futterstellen spielen sich oft Dramen ab, berichten Sachsens Naturschützer. Ursache sind Fehler beim Füttern.

Buntes Treiben am Vogelhäuschen: Vormittags fliegen tschilpend die Spatzen ein, eine laute Horde. Meisen hängen sich an Meisenknödel und picken Sonnenblumenkerne heraus. Am Boden scharrt ein Amselmännchen nach Futter. Der Mensch, der es bereitstellt, freut sich und fühlt sich gut: Er hat etwas für die Vögel und vermeintlich auch etwas für...