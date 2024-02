Zehntausende Gebäude in Sachsen hochwassergefährdet - Versicherer fordern Kellerverzicht

Der Freistaat ist im bundesweiten Vergleich am stärksten von Hochwasser bedroht. Versicherer sehen auch private Bauherren in der Pflicht.

Sachsen ist im Bundesvergleich am stärksten von Hochwasser bedroht. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) hervor. Demnach liegen landesweit 34.671 Adressen - das sind rund drei Prozent - in Überschwemmungsgebieten. Hohe Risikoquoten verzeichnen auch Thüringen (2,7 Prozent) und...