"Ich kann das nicht": Wie Eltern ihren Kindern die Angst vor dem Lernen nehmen

Für 42.000 Erstklässler in Sachsen hat die Schule begonnen. Ob sie Lernen als Spaß oder andauernden Misserfolg begreifen, hängt auch von den Eltern ab. Lernforscher empfehlen prozessorientiertes Loben.

Am Montag hat der Ernst des Lebens begonnen - für mindestens neun Jahre lang. Denn so lange gilt in Sachsen die Schulpflicht. Angekündigt wird das meist mit strenger, besorgter Mine. Eine schlechte Idee, befindet Saskia Niechzial, Grundschullehrerin und Autorin des eben erschienen Buches "Hallo Schulanfang". "Wer ABC-Schützen mit dem Ernst des Lebens droht, legt keinen guten Grundstein für Spaß in der Schule - und letztlich auch nicht fürs erfolgreiche Lernen", sagt sie.

Der Schulanfang ist eine besondere Herausforderung, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Da liegt denn auch die Krux: Kinder orientieren sich an ihren Eltern. "Wenn diese ständig Sorgen äußern und beispielsweise sagen, dass sich die Kinder in der Schule umgucken werden oder dies und jenes nicht mehr dürften, übertragen sie ihre Ängste und Unsicherheiten aufs Kind", so Saskia Niechzial. "Eltern sollten daher schauen, woher ihre Bedenken kommen und welche Assoziationen sie mit ihrer Schulzeit haben." Oft seien es die eigenen schlechten Erinnerungen, wie etwa an den Mathelehrer, der einen an der Tafel blamiert hat, die Eltern mit gemischten Gefühlen auf den Schulbeginn ihres Nachwuchses blicken lassen.

Lernen macht glücklich

Doch Kinder machen ihre eigenen Erfahrungen - und lernen Tag ein, Tag aus, seit sie auf der Welt sind. In der Regel mache Lernen glücklich, sagt Neurobiologe Martin Korte. Und wer glücklich sei, lerne leichter. Die Gehirnforschung zeigt seit Langem, dass besonders das im Gedächtnis bleibt, was man mit viel Emotion gelernt hat - guter wie schlechter. "Hirnstrukturen, die Fakten verarbeiten, sind dieselben, die auch Gefühle verarbeiten", so Martin Korte. Das heißt aber auch, dass alles, was unter Druck und mit Angst gelernt wird, mit eben diesen Gefühlen verbunden ist. Das sei unterm Strich wenig förderlich für die Schulzeit, warnt der Gehirnforscher. "Wer Angst hat, sei es vor strafenden Eltern, kritisierenden Lehrern oder drohenden Misserfolgen, der kann nicht effizient lernen, weil dafür nötige Hirnfunktionen nur eingeschränkt arbeiten."

Statt also am Anfang der Schulzeit Bedenken und Sorgen zu äußern, raten Lernforscher und auch Pädagogen dazu, gemeinsam mit dem Schulkind auf all die schönen Sachen zu fokussieren, die anstehen: Projekte, Ausflüge, Aufführungen, bunte Klassenzimmer, Lesen lernen und große Pausen voller Freundschaft und Spielideen. Wer hier mangelnden Realitätssinn beklagt, dem rät Saskia Niechzial dennoch zu einer positiven Aussage statt der Drohung mit Ernst und Folgen. Viel wirksamer seien Sätze wie "Wenn du Hilfe brauchst, sind wir immer für dich da" oder "Du kannst immer deine Lehrkraft fragen und mit uns über alles sprechen".

Zappeln und lernen?

Eine der häufigsten Sorgen von Eltern betrifft die Konzentrationsfähigkeit und das Stillsitzen. "Die Dauer, die sich ein Grundschulkind in der ersten Klasse konzentrieren kann, beträgt rund zehn Minuten. Und das wissen gute Lehrkräfte auch", beruhigt Grundschullehrerin Niechzial. Eltern sollten sich also nicht gleich verrückt machen, wenn ihr Grundschulkind zu Hause ihrer Meinung nach zu viel herumzappelt. Kinder verhalten sich nämlich daheim im geschützten Umfeld meist anders als in der Schule.

Neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen aber, dass Bewegung generell eher förderlich fürs Lernen ist. Sie unterstützt nachweislich die Vernetzung der Gehirnzellen. Das heißt, Konzentration und Merkfähigkeit der Schüler nehmen in Bewegung zu, während ihre Stresshormone abgebaut werden. Zudem wird die Ausschüttung von Dopamin aktiviert. Dieser Stoff, umgangssprachlich auch Glückshormon genannt, hilft den Nervenzellen im Gehirn, das Gelernte besser zu verarbeiten. Manche Schulen setzen mittlerweile auf Lernspiele in Bewegung und integrieren kurze Hopps-Auszeiten in den Unterricht.

Kinder brauchen Erholung von der Schule

Auch Kathrin Michel, Therapeutin im Lernzentrum Memoro in Dresden, kennt die Probleme und Sorgen vieler Eltern, wenn es um mangelndes Stillsitzen und Konzentrationsprobleme geht. Sie empfiehlt, den Kindern nach der Schule zu Hause erst mal einen Freiraum zu gönnen, am besten draußen, statt sie gleich zum Hausaufgaben machen oder Lernen an den Schreibtisch zu holen. "Kinder brauchen Erholung von dem, was in der Schule passiert ist, gerade die Kleinen", sagt die ehemalige Lehrerin. "Eine Auszeit ermöglicht es dem Kopf, Geschehnisse zu verarbeiten, Gelerntes abzuspeichern." Die Pause vom Lernen sollte allerdings nicht vorm Handy oder Fernseher stattfinden, warnen Gehirnforscher. Die schnell wechselnden Bilder fordern das Gehirn enorm. So ist es weniger gut in der Lage, zuvor erlernte Informationen nachhaltig abzuspeichern.

Wenn nach der Auszeit daheim wieder Zeit ist für Hausaufgaben, dürfen diese gern an unorthodoxen Plätzen stattfinden: auf dem Boden, am Esstisch, auf dem Balkon. "Kinder suchen sich instinktiv den für sie passenden Platz, auch wenn das zum Leidwesen der Eltern selten der teuer neu gekaufte Schreibtisch ist. Manche hängen etwa beim Lesen kopfüber von der Couch - und das ist völlig in Ordnung", sagt Kathrin Michel. Hier sollten Eltern sehr gelassen sein und das Ziel, nämlich das Lernen, in den Vordergrund stellen.

Konzentration durch Abschirmung

Das Problem: In der Schule besteht eine solche Wahlmöglichkeit des Lernortes nicht. Für manche Schüler ist das Klassenzimmer eine echte Herausforderung. "Da gibt es viel optische Ablenkung durch gut gemeinte, bunte Tafel- und Wandbilder, neue Menschen um einen herum und viele neue Geräusche. All das beeinträchtigt die Konzentration", so die Therapeutin. Da helfe zum Beispiel Abschirmung, entweder mental mit gezielten Übungen oder ganz einfach mit Kleidung, wie Saskia Niechzial aus eigener Unterrichtserfahrung weiß. "Eltern können ihrem Kind gern ein Cap, einen Pullover mit Kapuze oder eine Mütze mitgeben", sagt sie. "Viele meiner Schüler nutzen Kopfbedeckungen auch, weil sie damit eine Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, um Ruhe zum Lernen zu haben." Wer deswegen Irritationen befürchtet, spricht das Thema am besten früh offen an. Genauso wie die leidige Sorge ums Stillsitzen. "Viele Lehrkräfte stehen Ideen sehr aufgeschlossen gegenüber, wie man Kindern im Klassenraum Bewegung ermöglicht, um sich selbst zu regulieren und zu konzentrieren", sagt Saskia Niechzial. Das kann etwa ein um die Stuhlbeine angebrachtes Gummiband sein, an dem sich zappelnde Füße abreagieren können, oder therapeutische Sitzkissen und -hocker.

Nicht selten sind Kinder auch aus ganz simplen Gründen unruhig: Sie müssen aufs Klo, haben Hunger und Durst, schlecht geschlafen oder hatten gerade Streit und Stress mit Freunden oder Eltern. Gerade wenn es zu Hause Spannungen gibt, sollte das der Lehrkraft mitgeteilt werden, rät Saskia Niechzial. So könnten Lehrer entweder einfach mal ein Auge zudrücken oder verständnisvoll mit dem Kind sprechen. Ohnehin ist die Lehrkraft Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um Schulthemen geht - sowohl für Eltern als auch für Schüler. Heißt aber für die Eltern: Vorsicht bei der Wortwahl vorm Kind. "Als Erstes muss das Kind gut mit der Lehrerin oder dem Lehrer auskommen", sagt Saskia Niechzial. "Eltern sollten diese Beziehung schützen und mit Kommentaren sparen wie 'Was hat denn Frau Müller da schon wieder gemacht, das ist aber seltsam'." Erstklässler-Eltern rät die Grundschullehrerin, sich am ersten Elternabend kurz bei der Lehrkraft vorzustellen und sich dann bis zu den Herbstferien alles in Ruhe anzuschauen. So lange brauche es meist, bis sich die Klasse eingespielt hat.

Die Kraft des Wortes "noch"