Hohe Preise oder Unsicherheit - Warum kaufen Sachsen kaum gebrauchte E-Autos?

Nur jeder hundertste Gebrauchte, der 2023 den Besitzer wechselte, hat einen reinen E-Antrieb. Ein Autohändler aus Wilkau-Haßlau sagt, welche Kundensorgen er für begründet hält und welche nicht.

Es ist ein überschaubarer Markt: 2364 gebrauchte Elektroautos sind vergangenes Jahr in Sachsen verkauft worden. Das entspricht laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einem Anteil von einem Prozent am gesamten Gebrauchtmarkt mit 231.465 Besitzumschreibungen. Bundesweit sieht es ähnlich aus. Die niedrige Quote sei keineswegs nur den vergleichsweise hohen...