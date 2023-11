Was gegen Marderschäden helfen kann

Defekte durch zerbissene Kabel und Schläuche sind teuer, wenn Folgeschäden auftreten. Wer Reparaturen zahlt und wie sich Tiere „vergrämen“ lassen.

Im Spätherbst und Winter ist der noch warme Motorraum eines Autos beliebter Zufluchtsort für Marder. Die Tiere markieren ihren Schlaf- und Ruheplatz, was wiederum dazu führt, dass ihre Artgenossen die markierten Teile zerbeißen. Wer mit dem Auto oft an wechselnden Orten parkt - und damit quasi das Revier wechselt - hat am häufigsten Schäden...