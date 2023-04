Eine Kurkarte für Usedom

Die Insel Usedom ist auf Deutschlandtour - und zeigt sich in Videos und Fotos von ihren einzigartigen Seiten. Entstanden sind die Bilder bei zwei Wettbewerben, bei denen Filmemacher und Fotografen in je 100 Stunden ihre Sicht auf die Ostseeinsel einfangen sollten. Die besten Fotos, so entschied eine Jury, kommen von einer Dresdnerin. Die...