Siri und Alexa müssten eigentlich Harald heißen

Eva-Maria Hommel würde gern das Spracherkennungsprogramm vom Handy löschen. Aber da gibt es ein Problem.

Vor Kurzem saßen wir am Abendbrottisch und eins der Kinder hatte eine Frage. Ich weiß gar nicht mehr, welches und welche. Also: Welches Kind und was für eine Frage. Irgendjemand will ja immer was wissen. Ich weiß nur noch, dass ich die Frage nicht beantworten konnte.