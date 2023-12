Streit in der Familie zu Weihnachten: Vermeiden oder aushalten?

Auch zum Weihnachtsfest geraten Verwandte und Freunde mitunter wegen rechter Thesen oder Verschwörungstheorien aneinander. Was ist in solchen Situationen zu tun? Expertin Dana Buchzik weiß Rat.

Freie Presse: In wenigen Tagen ist Weihnachten. In vielen Familien bedeutet das Stress, weil persönliche Verwerfungen, aber oft auch politische Radikalisierung bis tief in die Familien hinein für Unfrieden sorgen. Was glauben Sie als Expertin: Ist Weihnachten als Fest der Liebe noch möglich?