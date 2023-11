Vorsicht bei hohen Rabatten am Black Friday

Analysen zeigen, dass es an den beworbenen Schnäppchentagen nur wenige Dinge gibt, die sich wirklich lohnen. Sieben Tipps, wie Sie gute Angebote finden.

Jedes Jahr am vierten Freitag im November reduzieren viele Händler und Onlineshops für mindestens 24 Stunden ihre Preise - und überbieten sich gegenseitig mit Rabatten und Sonderangeboten. In diesem Jahr scheinen es noch mehr als sonst zu sein. Denn erstmals seit zehn Jahren findet der Black Friday ohne Markenschutz statt. Wenn Händler und Onlineshops mit dem Namen "Black Friday" werben wollten, mussten sie bisher hohe Lizenzgebühren an die chinesische Markeninhaberin zahlen. Der Betreiber des Portals "Blackfriday.de" ist in mehreren Gerichtsverfahren gegen die Eintragung der Wortmarke "Black Friday" vorgegangen - erfolgreich.

Trotzdem sollten Schnäppchenjäger den Versprechen nicht blind vertrauen. Zwar könne man rund um den "Black Friday" am 24. November und "Cyber Monday" am 27. November das ein oder andere Schnäppchen machen, erklären die Verbraucherzentralen. Aber längst nicht jeder Rabatt sei so hoch, wie er scheint. Nach einer Auswertung des Finanzunternehmens Barclays von Daten des Statistischen Bundesamts zwischen 2015 und 2022 sind es nur wenige Dinge, die es im langjährigen Vergleich besonders verbilligt gibt. Das wären etwa tragbare Computer wie Laptops oder Tablets (rund minus sechs Prozent), Schlagbohrmaschinen (rund minus drei Prozent) sowie Bau- und Experimentierkästen (rund minus fünf Prozent). Wesentlich sei es, einen kühlen Kopf zu bewahren.

1. Schwarze Schafe vorher erkennen: Auf dem Marketplace von Amazon bieten dubiose Händler seit Jahren Produkte zu Traumpreisen an. Dabei sind jedoch mehrfach Fake-Angebote aufgefallen, bei denen Kunden per Vorkasse bezahlen sollten, warnen die Verbraucherzentralen. Ihre Ware hätten sie dann aber nie erhalten. Gerade an Rabatt-Tagen, wenn viele Händler mit Schnäppchen werben, ist die Verwechslungsgefahr mit Fake Shops, auch außerhalb von Amazon, größer.

Daher gilt: Zahlen Sie vorzugsweise per Rechnung oder Lastschrift und lassen Sie sich nicht in einen gefährlichen Vorkasse-Kauf locken. Check Point Research (CRP), die Forschungsabteilung eines Anbieters von Cyber-Sicherheitslösungen, warnt vor einem beliebten Betrugsmuster. Dabei würden bekannte Marken wie Louis Vuitton, Rolex, Ray Ban, Reebok, On oder Salomon gefälscht. Die Hacker erstellen verlockende, aber manipulierte E-Mails, die hohe Rabatte auf die Luxusprodukte versprechen.

Der Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentralen hilft, schwarze Schafe zu finden:

www.freiepresse.de/fakeshop-check

2. Nicht blenden lassen: Das Portal "Blackfriday.de" bündelt ähnlich wie das US-amerikanische Vorbild "Blackfriday.com" Deals und Aktionen deutscher Händler. Doch Vorsicht: Riesenrabatte und fantastische Preise fußen oft auf einem Vergleich mit der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) des Herstellers, die quasi nie verlangt wird. Sie erscheinen dadurch deutlich höher, als sie es tatsächlich sind.

3. An dynamische Preise denken: Oft ändern Händler ihre Angebote und Preise mehrmals am Tag. Welche Waren Ihnen zu welchen Preisen angezeigt werden, kann von vielen Faktoren abhängen: dem Zeitpunkt des Kaufs, Ihres verwendeten Endgeräts oder Ihres Wohnorts. Das kann dazu führen, dass Sie in ein und demselben Online-Shop andere Produkte oder auch andere Preise sehen als Ihr Nachbar.

Nicht nur deshalb sollte man auf der Suche nach dem günstigsten Preis immer mindestens zwei Preissuchmaschinen nutzen. Denn, so zeigten Tests, es gibt nicht die eine beste Suchmaschine. Erst wenn sich ein Angebot auch so nicht unterbieten lässt, ist es vielleicht ein Schnäppchen.

Noch besser: Haben Sie ein bestimmtes Produkt im Auge, sollten Sie dessen Preis langfristig beobachten, um die Attraktivität eines vermeintlichen Angebotspreises einschätzen zu können. Bei einigen Vergleichsseiten im Netz lässt sich der Preis eines Produkts im Jahresverlauf verfolgen, nicht bloß der Preis der letzten 30 Tage.

4. Sich nicht unter Druck setzen lassen: Ablaufende Balken, die angeblich kleiner werdende Lagerbestände anzeigen, sind ein beliebtes Marketing-Werkzeug. Doch meist lässt sich nicht erkennen, wie viele vorhandene Artikel hinter dem Balken stecken: Es können 10, aber genauso gut auch 1000 sein. Auch ablaufende Uhren sollen Zeitdruck erzeugen. Reicht die Zeit für eine Überprüfung des scheinbar attraktiven Deals nicht aus, können Sie in Ausnahmefällen auch mal auf Verdacht kaufen.

Allerdings sollten Sie anschließend den Preis umgehend prüfen. Finden Sie das Produkt günstiger, können Sie bei einigen Händlern den Kauf kostenlos stornieren. Schauen Sie am besten vorher, ob das möglich ist.

5. Sparsam mit Daten sein: Eine teure Anschaffung vor ein paar Monaten oder die Suche nach einem bestimmten Stichwort - immer mehr Unternehmen wissen, wie sich ihre potenzielle Kundschaft informiert und was sie in der digitalen Welt tut. Ihre Angebote und Preise schneiden sie anhand der gesammelten Daten entsprechend zu.

Was abends noch günstig war, kann am nächsten Morgen plötzlich viel teurer sein. Im Online-Shop "www.wasistdeinpreis.de" kann man ausprobieren, wie das funktioniert. Welche Produkte bekommt man überhaupt noch zu Gesicht - und was kosten die? Hinterlassen Sie so wenig digitale Spuren wie möglich oder verwischen Sie sie wenigstens gut.

6. Widerrufsrecht nutzen: Falls das Stornieren bei einem Händler nicht klappt, bleibt noch der Widerruf. Dieser ist bei einem Onlinekauf in der Regel ohne Angabe von Gründen bis zu 14 Tage nach Lieferung möglich. Allerdings kann es sein, dass Rücksendekosten anfallen.

7. Saison-Schnäppchen nutzen: Die Schnäppchen-Festtage sind gar nicht bei jeder Ware der günstigste Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Im restlichen Jahresverlauf sind laut Barclays-Analyse mitunter deutlich bessere Angebote zu bekommen.

Im Januar winken Schnäppchen vor allem im Mode- und Kfz-Bereich. Für Männer sind laut Barclays besonders Hemden, Jeans, Shirts, Jacken und Unterwäsche günstig zu bekommen. Auch für Kinder gibt es Unterwäsche und Bekleidung dann im Sonderangebot. Frauen können besonderes Glück bei Kleidern haben. Gut 14 Prozent Ersparnis gegenüber dem jeweils teuersten Monat sind hier mitunter drin.

Außerdem sind neue wie gebrauchte Autos im Januar tendenziell vergünstigt zu bekommen. Auch bei Pkw-Reifen und Autobatterien lassen sich gute Angebote finden. Die Ersparnis gegenüber den teuersten Monaten: rund fünf Prozent. Auch so manches Haushaltsgerät - wie Eierkocher, Waffeleisen und Nähmaschinen - ist zu Jahresbeginn billiger. Hier sind rund vier Prozent Ersparnis herauszuholen. Im Jahresendspurt, zwischen Oktober und Dezember, sind die genannten Produkte tendenziell teurer.

Februar: Der Winter geht. Entsprechend günstig sind Handschuhe zu bekommen. Rund 14 Prozent Ersparnis sind gegenüber September drin. Nicht ganz so viel, aber immer noch stattlich Nachlass gibt es bei Damen- und Kinderschuhen. Zudem sind Bügeleisen, Kühlschränke, Mikrowellen und Kochtöpfe günstiger zu haben. Hier sind immerhin bis zu minus fünf Prozent drin.

Im März fallen die Preise von Toastern und Grills. Mehr als vier Prozent Ersparnis sind möglich. Dunstabzugshauben und Ventilatoren gibt es ebenfalls für kleineres Geld. Wer die Zeit hat, sollte nicht vorschnell im November oder Dezember zuschlagen - hier sind die Preise auf dem Höhepunkt.

Der April hat ein Herz für Autos. Pflegemittel und Motoröl sind hier gegenüber November und Dezember bis zu fünf Prozent günstiger. Auch bei Staubsaugern und PC-Zubehör wie Mäusen und Tastaturen lassen sich Schnäppchen machen.

Mai: Sie wollen Ihren Gefrierschrank erneuern? Das bietet sich im Mai besonders an. Mehr als fünf Prozent gegenüber Dezember sind drin. Außerdem sind PC-Spiele um fast 27 Prozent billiger. Teuerster Monat ist auch hier der Dezember.

Juni: Jetzt ist laut dem Vergleichsportal "guenstiger.de" die beste Zeit, um sich für das nächste Pistenabenteuer zu rüsten. In keinem anderen Monat gebe es bessere Angebote für Skier, Snowboards und Schlitten.

Juli: Spätestens jetzt mag kaum noch jemand einen Pullover tragen. Aber einen zu kaufen, kann clever sein. Gegenüber der Herbstzeit zahlen Sie jetzt bis zu 16 Prozent weniger. Auch Herrenanzüge und Damenhandtaschen gibt es jetzt zum Schnäppchenpreis. Wer sie braucht, bekommt elektrische Zahnbürsten und Rasierapparate verbilligt.

August: Was haben Badebekleidung, Kindersitze fürs Auto, Backofen, Rasenmäher und Schnittblumen gemeinsam? Sie alle sind im August im Angebot. Es warten bis zu acht Prozent Ersparnis.

September: Macht ihr Altgerät so langsam schlapp? Dann schlagen Sie bei Wäschetrockner und Waschmaschine zu. Fast fünf Prozent Nachlass sind jetzt gegenüber den Frühjahrsmonaten drin.

Im Oktober sind es Monitore und Geschirrspülmaschinen, die zu guten Preisen erhältlich sind. Im Vergleich sind diese Produkte teils über sechs Prozent günstiger.

November: Neben den Black Friday-Angeboten kann es sich laut "guenstiger.de" lohnen, bei Gartenmöbeln zuzuschlagen, weil die Händler demnach jetzt mit satten Rabatten locken.

Dezember: Weihnachten steht vor der Tür. Jetzt lohnt es sich unter anderem, bei Elektronikgeräten zuzuschlagen. Fernseher, Smartphones, Spielekonsolen sowie Speicherkarten, -platten oder -sticks sind besonders preiswert zu haben. Aber auch Gesellschaftsspiele, Kaufläden und Puppen gibt es zum Sonderpreis. Bis zu zehn Prozent Ersparnis sind möglich. (dpa mit rnw)