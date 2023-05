Warum ich mir wider besseres Wissen ein Deutschlandticket gekauft habe

Eva-Maria Hommel gibt dem ÖPNV eine letzte Chance. Mal wieder.

Ich habe es also getan. Ich habe mir ein Deutschlandticket gekauft und aufs Handy geladen. Bis dahin war es ganz einfach.

Doch dann kam die Tatsache hinzu, dass ich Kinder habe. Mit Kindern wird es oft kompliziert, und das liegt nicht immer an den Kindern. Außerdem habe ich auch noch ein Fahrrad. Und beides will ich gelegentlich mitnehmen. Bisher ging das ganz einfach und kostete nichts. Zum Deutschlandticket muss ich aber ein Zusatzticket für die Mitnahme von Kindern und Fahrrädern kaufen. Der Busfahrer wusste allerdings am 30. April noch nicht, dass er ab 1. Mai ein solches Ticket verkauft. Vielleicht komme das dann mit dem neuen Update auf seinem Bordcomputer an, sagte er. Ein Bus ohne Update ist eben kein richtiger Bus, dachte ich mir, und fühlte mich an eine ICE-Fahrt vor langer Zeit erinnert. Genauer gesagt war es keine Fahrt, denn der Zug stand im Bahnhof. Irgendwann kam dann die Durchsage: Man solle sich nicht wundern, es müsse jetzt ein Reset gemacht werden, also ein Neustart des ICE. Seitdem frage ich mich immer, wo bei einem Fernverkehrszug die Tastenkombination Strg-Alt-Entf ist. Nur für den Fall, dass sich der Zug mal aufhängt.

Jedenfalls gelang es mir letztendlich, am Fahrkartenschalter eines Nahverkehrsunternehmens dieses Zusatzticket zu kaufen. Wenn dann noch der Bus gekommen wäre, mit dem ich fahren wollte, um die Kinder vom Fußballtraining abzuholen, wäre alles perfekt gewesen.

Die Entscheidung für das Deutschlandticket bereue ich trotzdem nicht. Dafür fahre ich einfach zu gerne mit Bus oder Zug. Der ÖPNV genießt bei mir einen völlig unverdienten Vertrauensvorschuss. Das ist ungefähr genauso irrational wie die Tatsache, dass Menschen ihr Auto lieben. Obwohl es ein Heidengeld verschlingt, die Umwelt zerstört und sie sich darin täglich in Lebensgefahr begeben (Ich fahre auch Auto. Aber ich liebe es nicht).

Irrational ist manchmal auch die Art und Weise, wie meine Kinder Bus und Zug fahren. Aber wahrscheinlich hat es eine innere Logik, dass man unbedingt stundenlang nach dem perfekten Sitzplatz suchen muss (oben in Fahrtrichtung am Fenster), obwohl man nur fünf Minuten unterwegs ist. Das führt regelmäßig dazu, dass sich unsere fünfköpfige Familie im gesamten Fahrgastraum verteilt. Nur gut, dass wir nicht zehn Kinder haben.

Das sind natürlich Kleinstadt-Sorgen. In einer vollen Berliner U-Bahn kämen die Kinder nicht auf solche Ideen. Dort würden sie sich brav an der Haltestange festhalten und hoffen, dass sie nicht umfallen. Übrigens: In Städten wie New York oder Rom ist es üblich, kleinen Kindern oder Schwangeren einen Sitzplatz anzubieten. Nur mal als Information. In Deutschland ist das ja unvorstellbar. Doch auch das ist für mich kein Grund, dem öffentlichen Nahverkehr zu entsagen. Auf der Autobahn macht mir ja auch niemand Platz, weil ich kleine Kinder im Auto habe.

Fazit: Gut, dass ich ein Deutschlandticket habe. Trotz allem. (eva)