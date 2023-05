Was aus den Corona-Hunden wurde

Mehr als die Hälfte der Hunde in dem Heim sind verhaltensgestört und kaum vermittelbar. Das war nicht immer so. Jens von Lienen kann nicht nur davon erzählen. Sondern auch von Heimen am Limit, Finanzierungssorgen und Beschimpfungen, denen er und seine Mitarbeiter regelmäßig ausgesetzt sind. Ein Besuch bei Sachsens dienstältestem Tierheimleiter.