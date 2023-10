100 Tage bis zur Rodel-WM in Sachsen: Die Altenberger Bahn ist noch eine Baustelle

Noch reichlich drei Monate sind es bis zur Rodel-Weltmeisterschaft in Altenberg im Osterzgebirge. Bis dahin wird an der Bahn noch fleißig gewerkelt. Für Diskussionsstoff sorgt aktuell aber auch ein ganz anderes Thema.

Komplett mit einem ausreichenden Eispanzer überzogen ist der Kanal noch nicht, aber schon in ein paar Tagen wird es so weit sein. Erst am Sonntag Punkt 18 Uhr hat Eismeister Hans Mende den Schalthebel umgelegt, die Kältemaschinen in Gang gesetzt. Für die Bob- und Rodelbahn im Osterzgebirge beginnt ihre 41. Saison, eine, die mit zwei Weltcups...