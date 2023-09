3. Runde im Sachsenpokal ausgelost: Aue muss nach Riesa

Die SG Dynamo Dresden als zweiter sächsischer Drittliga-Vertreter gastiert beim FSV Eintracht Niesky.

In der 3. Runde des Fußball-Sachsenpokals gehen sich die höherklassigen Teams aus dem Weg. So muss Drittligist Erzgebirge Aue bei der BSG Stahl Riesa aus der Landesklasse Mitte antreten. Die SG Dynamo Dresden als zweiter sächsischer Drittliga-Vertreter ist beim FSV Eintracht Niesky zu Gast. Das hat die Auslosung am Montag in Leipzig ergeben....