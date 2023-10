Absage: Chemnitzer FC bekommt keine Mannschaft mehr zusammen

Das Spiel des Chemnitzer FC in der Fußball-Regionalliga an diesem Freitag gegen die VSG Altglienicke wurde am Mittwoch abgesagt. Nun steht ein neuer Termin fest.

Die Personallage bei Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC war aufgrund zahlreicher Verletzungen schon in den vergangenen Wochen immer angespannt. Jetzt erwischte die Mannschaft auch noch eine Grippewelle. Wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Mittwoch mitteilte, wurde das für diesen Freitag angesetzte Auswärtsspiel der Himmelblauen... Die Personallage bei Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC war aufgrund zahlreicher Verletzungen schon in den vergangenen Wochen immer angespannt. Jetzt erwischte die Mannschaft auch noch eine Grippewelle. Wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Mittwoch mitteilte, wurde das für diesen Freitag angesetzte Auswärtsspiel der Himmelblauen...