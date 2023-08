"Alles, was noch kommt, ist Zugabe": Götz Wiegand über Bergsteigen, Rock'n'Roll und die Höhen und Tiefen seines Lebens

"Up and Down - Hohe Berge, fremde Länder und der Rock'n'Roll" heißt das Buch, welches der Dresdner Götz Wiegand geschrieben hat. Der gebürtige Klaffenbacher erzählt darin ehrlich und emotional, schont weder sich noch seine Eltern, berichtet von Kindheitsträumen, seiner Liebe zur Rockmusik, dem Irrsinn am Mount Everest - aber auch von einem...