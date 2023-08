Arnsdorfer Motorradpilot baut DM-Führung in den Niederlanden aus

Die schnellen Brüder Kevin und Leon Orgis sind bei der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft erfolgreich gewesen. Auch ein Lunzenauer fuhr in die Punkte.

Als die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft Anfang August auf dem Red Bull Ring in Österreich zugange war, pausierte Kevin Orgis' Rahmenklasse Pro Superstock 1000. Dennoch machte sich der Arnsdorfer mit seinem kleinen Privatteam auf die weite Reise, um per Gaststart in der Top-Klasse Superbike weiter zu lernen. Am vergangenen Wochenende...