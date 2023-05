Auf diese Skisport-Höhepunkte dürfen sich die Fans in Sachsen freuen

Weltverband bestätigt Winterweltcup der Schanzen-Asse in der Klingenthaler Vogtland-Arena

Klingenthal. Die Fans des nordischen Skisports können sich wieder auf hochkarätige Wettkämpfe in Sachsen freuen. Auf dem Kongress des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes wurden die Termine für den Sommer-Grand-Prix, den Continentalcup (COC/2. Liga) und Weltcup bestätigt. Zum Auftakt der Grand-Prix-Serie gastieren die weltbesten Kombinierer vom 25. bis 27. August in Oberwiesenthal.

Die Skispringer inklusive der Damen geben zum traditionellen Grand-Prix-Finale in Klingenthal ihre Visitenkarte ab. In diesem Jahr wird das am Herbstferien-Wochenende am 7./8. Oktober sein. Zwei Wochen zuvor findet am 23./24. September in der Vogtland-Arena ein COC der Skispringer statt. Als Höhepunkt der Wintersaison 2023/24 ist der Vogtland-Ort wieder mit einem Skisprung-Weltcup mit Assen wie Karl Geiger oder Halvor Egner Granerud an der Reihe.

Dieser ist für den 8. bis 10. Dezember 2023 vorgesehen. Continentalcups der Kombinierer sind zudem in Klingenthal (20./21. Januar) und Oberwiesenthal (24./25. Februar) sowie am 6./7. Januar für die Skilangläufer am Fichtelberg geplant. (tp)