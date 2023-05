Auswärtsspiel bei Carl-Zeiss-Jena: Fans des Chemnitzer FC müssen schnell handeln

Alle Fans des Chemnitzer FC, die am Sonntag beim Auswärtsspiel der Himmelblauen beim FC Carl-Zeiss-Jena (Anpfiff 16 Uhr, Ernst-Abbe-Sportfeld Jena) vor Ort dabei sein wollen, müssen sehr schnell sein. Denn Tickets für dieses Begegnung sind nur noch am heutigen Freitag im Fanshop im Stadion An der Gellertstraße zu haben. "Tageskassen wird es für...