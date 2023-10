Bänderriss: Chemnitzer FC muss auf Außenverteidiger verzichten

Niclas Walther fällt wegen eines Bänderrisses aus. Beim Derby gegen den FSV Zwickau verletzte er sich und musste vom Rasen.

Chemnitz. Außenverteidiger Niclas Walther wird verletzungsbedingt für rund sechs Wochen ausfallen. Das teilte der Chemnitzer FC am Donnerstagnachmittag mit. Demnach zog sich der 21-Jährige beim Auswärtsspiel gegen den FSV Zwickau einen Bänderriss zu.

Cheftrainer Christian Tiffert bedauert den Ausfall und fügt an: "Wir werden versuchen, seinen Ausfall bestmöglich zu kompensieren."

Niclas Walther war beim Derby gegen den FSV in der 75. Minute bei einem Laufduell an der Seitenlinie umgeknickt und musste vom Rasen. Zuvor hatte er nur ein Spiel verpasst und stand in allen anderen Pflichtspielen der Saison von Beginn an auf dem Feld. (fp)