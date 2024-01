Bahnrad-EM: So lief es für Nicolas Heinrich aus Zwickau

Olympia bleibt das große Ziel von Nicolas Heinrich. Dafür, findet der gebürtige Zwickauer, sei er auf einem guten Weg. Nach einem Jahr voller Pech und Pannen eine gute Nachricht!

Der deutsche Männer-Vierer um Felix Groß und Nicolas Heinrich beendete die EM in Apeldoorn in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung zwar mit einer Niederlage im kleinen Finale um Bronze gegen Italien, mit der Platzierung und vor allem den gefahrenen Zeiten konnte das Quartett beim Start in die olympische Saison aber zufrieden sein. Der...