Rad-WM: Ex-Sprinter Joachim Eilers fehlt noch der Feinschliff

Schon zwölfmal vertrat Joachim Eilers Deutschland bei Bahnrad-Weltmeisterschaften. 2010 in Kopenhagen erlebte der Chemnitzer sein Debüt, gewann seitdem acht WM-Medaillen, darunter zweimal Gold 2016 in London. Und trotzdem hielt die 13. WM-Teilnahme in dieser Woche in Glasgow für den inzwischen 33-jährigen Routinier eine Premiere bereit. Sonst...