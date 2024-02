Biathlon-WM: Medaillentraum erfüllt sich für Duo aus Sachsen und Thüringen nicht

In der Single-Mixed-Staffel von Nove Mesto bleibt für Justus Strelow und Vanessa Voigt nur Platz sechs, trotz einer guten Schießleistung. Auf der Strecke können sie mit den Topathleten aber nicht mithalten.

Der Traum von der WM-Medaille hat sich für Justus Strelow noch nicht erfüllt. In der Mixedstaffel, für die der Mann von der SG Stahl Schmiedeberg im Einzelrennen extra geschont worden war, kam der Sachse gemeinsam mit der Thüringerin Vanessa Voigt auf Rang sechs ein. Insgesamt vier Nachlader benötigte das deutsche Duo am Donnerstagabend in...