Sachsens bester Biathlet Justus Strelow: Die WM war eine ziemlich große Enttäuschung

Die Deutschen hatten beim Saisonhöhepunkt im tschechischen Nove Mesto mit Materialproblemen zu kämpfen. Auch deshalb erfüllte sich der Traum von einer Medaille für Justus Strelow nicht.

Am heutigen Dienstag steigt Justus Strelow schon wieder ins lockere Training ein. Am kommenden Montag geht es per Flieger nach Oslo, wo vom 29. Februar bis zum 3. März der Auftakt zum letzten Weltcup-Trimester erfolgt. In der knappen Woche, die ihm bis dahin bleibt, verfliegt vielleicht auch der Frust über sein Abschneiden bei der Biathlon-WM in...