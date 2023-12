CFC-Chef Hildebrand im Exklusiv-Interview: „Ich will nicht nur Probleme lösen, ich will auch Erfolg haben!“

Uwe Hildebrand, Geschäftsführer des Chemnitzer FC, über die Jahreshauptversammlung, die finanzielle Situation und den Sparkurs des Fußball-Regionalligisten.

Freie Presse: Erste Jahreshauptversammlung des CFC nach der Ära der geschassten Vorstandschaft: Mit welchen Gefühlen sind Sie am nächsten Morgen aufgewacht, Herr Hildebrand?

Uwe Hildebrand: Mit einem guten Gefühl, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Aber wir hatten sehr sachliche Diskussionen, viele langatmige Satzungsänderungen und natürlich das Problem mit dem Jahresabschluss…

FP: Welches Problem lag da genau vor?

Hildebrand: Naja, wir müssen einen von den Gesellschaftern bestätigten Jahresabschluss den Mitgliedern vorlegen, so stand es in der Satzung. Diesen bestätigten Jahresabschluss aber hatten wir noch nicht, deshalb durften wir die Zahlen wohl nicht veröffentlichen - ein Gesellschafter hatte genau deshalb Einspruch erhoben. Fortan müssen wir nicht mehr sechs Monate, sondern zehn Monate nach Geschäftsjahresschluss bekannt geben, bis 30.4. des nächsten Jahres. Dann können die Mitglieder den Jahresabschluss einsehen, zugesendet bekommen und anschließend vorgetragen bekommen.

FP: Hat Sie dieser Einspruch überrascht?

Hildebrand: Schon ein wenig, ich hätte ja nicht den offiziellen Jahresabschluss präsentieren wollen, sondern einen Zwischenstand der Buchhaltung vom 30.11. - aber dieses Zahlenwerk hätte auch wieder Missstimmung verbreiten können.

FP: Warum Missstimmung, sind die Zahlen so alarmierend?

Hildebrand: Sie sind negativ, ja. Die werden sich nicht mehr großartig ändern, aber wir reden hier von einem Minus zwischen 700.000 und 900.000 Euro, das zu einem negativen Eigenkapital führt. Aber das bereinigen wir schon im nächsten Jahr durch Kapitaleinlagen wieder, das muss man auch dazu sagen.

FP: Also muss man sich keine Sorgen machen um den Fortbestand des Chemnitzer FC?

Hilderband: Nein, das muss man nicht. Die Zahl ist nicht schön, aber mit dem Wissen, dass nächstes Jahr die Lücke geschlossen wird, lässt es sich gut leben. Das benötigt aber das Engagement vieler Menschen und Fans.

FP: Wie kann es denn zu so einem Schuldenberg kommen?

Hildebrand: Diese Frage beschäftigt uns sehr. Die Personalkosten waren für unsere Einnahmen viel zu hoch. Die Spieltagskosten waren zu hoch. Und das hat entweder niemand auf dem Schirm gehabt oder es wurde jedenfalls den Gremien nie so mitgeteilt.

FP: Was macht Sie dann zuversichtlich, dass es in der Zukunft hier besser laufen wird?

Hilderband: Das lässt sich aufgrund von Laufzeiten bestehender Spieler- und Dienstleistungsverträge nicht auf einen Schlag wieder runterbrechen. Wir haben aber trotzdem bereits die Personalkosten um 30 bis sogar 50 Prozent gesenkt. Und wir werden weiter senken, wenn diese Verträge auslaufen.

FP: Kommt die Stadt Chemnitz dem CFC auch entgegen?

Hildebrand: Ganz massiv, ja: Einmal wird die Stadionnutzung zu alten Bedingungen weitergeführt, ohne Erhöhungen. Und es werden bauliche Veränderungen vorgenommen, die es erlauben, die Anzahl der Personen im Sicherheitsdienst zu reduzieren - was wiederum Kosten spart.

FP: Das ist nicht selbstverständlich, Herr Hildebrand, wo so viel Porzellan zerschlagen worden ist in den vergangenen Jahren …

Hildebrand: Absolut. Deshalb sind wir auch sehr demütig auf die Stadt und unsere Sponsoren zugegangen. Wir haben gesagt: Wir fordern nichts, wir wollen aber, dass ihr unsere Arbeit beobachtet. Es weht nun ein ganz anderer Wind - und wenn ihr euch damit identifizieren könnt, freuen wir uns, wenn ihr den neuen Weg mit uns geht.

FP: Das hat funktioniert?

Hildebrand: Es ist niemand abgesprungen.

FP: Gab es auch Spieler, die bereit waren, auf Geld zu verzichten?

Hildebrand: Wir führen aktuell schon Gespräche über Vertragsverlängerungen und hoffen, dass auch die Spieler bereit sind, auf Teile des Gehalts zu verzichten, um noch mehr Personalkosten zu sparen.

FP: Die Altlasten, Herr Hildebrand, sind aber nicht nur Verträge, sondern auch Image. Man hat das Gefühl, der CFC tut sich immer noch schwer, sich davon zu lösen. Auch auf der Jahreshauptversammlung kam es zu Wortgefechten - ist Ihre Hand eigentlich ausgestreckt in Richtung der alten Entscheidungsträger?

Hildebrand: Ich liege nicht mit allen Personen der ehemaligen Vorstandschaft über Kreuz, aber ich bin schon der Meinung, das Beste wäre es, sie gäben nun endlich mal Ruhe. Ich kenne die Fehler, die passiert sind, ich kenne die Probleme, die wir nun haben - die werden sie niemals eingestehen! Wir haben eine neue Ära, wir müssen die Fehler ausstehen - und das gehen wir nun an. Ich kann die ehemaligen Entscheidungsträger auf der Geschäftsstelle nicht brauchen. Auf Vorstandsebene mag es sein, dass es hier und da noch einem Austausch bedarf. Aber das ist nicht meine Baustelle.

FP: Woher nehmen Sie die Kraft, diese neue Ära anzuschieben, so positiv in die Zukunft des CFC zu schauen?

Hildebrand: Meine Energie kommt aus der Liebe zum Chemnitzer FC. Der Verein kann sich derzeit keinen Geschäftsführer leisten - ich bin Gesellschafter und hänge an dem Club. Und ich weiß, was hier mit der Infrastruktur theoretisch möglich wäre, welches Potential die Region, der CFC besitzen. Wir haben ja mal 2. Bundesliga gespielt, das kann funktionieren - das ist das, was mich antreibt. Ich will nicht nur Probleme lösen, ich will auch irgendwann Erfolg haben. Das treibt auch alle anderen Gesellschafter an, mit der Liebe zum Club anzupacken.

FP: Das andere Problem neben dem Wirtschaftlichen sind aber ja problematische Teile in der Fankurve. Der Chemnitzer FC gilt spätestens nach dem Totengedenken einiger Fans für einen verstorbenen Neonazi bei vielen Menschen in Deutschland als rechter Club.

Hildebrand: Dass wir Probleme in der Kurve haben, das steht seit 2019 außer Frage. Zum einen aber ist es ungerecht, da nur auf den CFC zu zeigen, andere Clubs - was das Problem natürlich nicht besser macht - haben ähnliche Problematiken. Aber wir geben alles, wir reden immer wieder mit den Fangruppierungen, wir gehen in Schulen, haben Präventivmaßnahmen eingeleitet, Stiftungen aktiviert, uns klar gegen rechts positioniert - und das tun wir auch immer wieder. Wir wollen keine politischen Meinungen mehr im Stadion haben - da habe ich auch klipp und klar gesagt: Wenn noch einmal irgendwas passiert, ist der Verein in großer Gefahr.

Uwe Hildebrand, 52, war Unternehmer, bis er 2019 seine Firma verkaufte und eigentlich den Frühruhestand genießen wollte. Dann übernahm er beim Chemnitzer FC im Sommer 2023 auf Bitten noch einmal die Geschäftsführertätigkeit, die er bereits interimsweise für vier Monate im Jahr 2019 schon einmal inne hatte. Hildebrand ist seit vier Jahren auch Gesellschafter des CFC. Er spielte von 1983 bis 87 selbst als Stürmer für die Nachwuchsteams des FC Karl-Marx-Stadt, "hier", sagt er, "ist die Liebe zum Verein entstanden".