Chemnitzer FC bleibt in dieser Saison weiterhin sieglos

Chemnitz.

Der Saisonstart des Chemnitzer FC in der Regionalliga Nordost ist endgültig in die Hose gegangen. Nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Jena und der 1:6-Klatsche bei Hansa Rostock II verlor das Team von Cheftrainer Christian Tiffert am Mittwochabend auch gegen Greifswald. Vor beachtlichen 5356 Zuschauern (Gästefans waren nicht angereist) hieß es am Ende 1:2 (1:1).