Chemnitzer FC holt Punkt gegen Lok Leipzig

Chemnitz. Der Chemnitzer FC und der 1. FC Lokomotive Leipzig haben sich in der Regionalliga-Partie am Freitagabend die Punkte geteilt. Beide Mannschaften trennten sich 1:1 (1:1).

Beide Tore fielen bereits in der ersten Hälfte. Osman Atilgan brachte in der 20. Minute die Gäste aus Leipzig in Führung, vier Minuten später glich Stanley Keller für die Chemnitzer aus. In Hälfte zwei partierte CFC-Torhüter Jakub Jakubov einen Strafstoß gegen Leipzigs Djamal Ziane und sicherte den Chemnitzern so einen Punkt.

Durch den Punktgewinn hat der Chemnitzer FC nach 32 gespielten Partien nun 49 Punkte auf dem Konto und steht aktuell auf Platz acht in der Regionalliga-Tabelle. (fp)

Mehr zum CFC: