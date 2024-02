Chemnitzer FC siegt zum dritten Mal in Folge: Das sagen die Akteure

Im Nachholspiel gegen Eilenburg gewann der Fußball-Regionalligist mit 2:0. Torschütze Stephan Mensah traf dabei sehenswert - und vergab eine Riesenchance. Für beide Aktionen fand er Worte. Trainer Christian Tiffert war unterdessen ziemlich zufrieden.

Besser konnte das neue Jahr für den Chemnitzer FC nicht starten. Zwei Spiele hat der Fußball-Regionalligist in diesem Jahr absolviert, zwei Mal gewann er mit 2:0 (1:0 Mensah (7.), 2:0 Keller (90.+4)). Am vergangenen Wochenende gab es dieses Resultat gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock. Und am Mittwoch gewannen die Himmelblauen das...