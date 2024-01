Chemnitzer FC startet mit 21 Spielern ins neue Jahr

Zum Trainingsauftakt des Fußball-Regionalligisten kam ein Überraschungsgast vorbei.

Chemnitz. Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC ist am Mittwoch in die Vorbereitung auf die kommenden Punktspielaufgaben eingestiegen. Cheftrainer Christian Tiffert konnte 21 Akteure im Chemnitzer Sportforum zu einer lockeren Auftakteinheit begrüßen. Den Spielern war dabei anzusehen, dass sie sich selbst vom strömenden Regen die gute Laune nicht verderben ließen. "Ich freue mich, dass es wieder losgeht", verriet Tiffert im Anschluss an die erste Einheit. Auf der Wiegeliste hätten "erstaunlich" gute Werte gestanden, so der 41-Jährige: "Selbst wenn es bei dem ein oder anderen Spieler ein paar Kilo zu viel drauf sein sollten, bekommen wir diese durch eine knackige Vorbereitung wieder weg. In Deutschland haben wir sehr gute Bedingungen für den Athletikbereich, im Trainingslager werden wir dann den Fokus auf das Fußballerische legen", machte der Chefcoach deutlich.

"Ich hatte mir über die Weihnachtsfeiertage etwas mehr Zeit für mich genommen. Es fehlt zwar noch etwas an der Feinmotorik, ab er im Großen und Ganzen war ich mit mir persönlich ganz zufrieden", sagte Max Roscher. Der 20-Jährige fehlte viele Monate wegen einer Knöchelverletzung, will jetzt aber wieder angreifen. "Ich weiß aber auch, dass ich die kommende Woche bei dem Pensum deutlich in den Knochen spüren werde", meinte der Stürmer der Himmelblauen. Allerdings konnten nicht alle Akteure des Kaders mitmischen. Erwartungsgemäß war der Langzeitverletzte Chris Löwe nicht zu sehen. Tobias Müller, Felix Müller sowie Niclas Erlbeck fehlten wegen diverser Infekte, die jedoch kurzfristig auskuriert sein dürften. Manuel Reutter absolvierte zur gleichen Zeit eine Reha-Einheit, ist aber in Kürze im Mannschaftstraining wieder dabei. Große Freude herrschte auch bei David Smith, obwohl er sich nur dosiert belastete. Nach langer Verletzungspause stand der 25-Jährige wieder auf dem Rasen, spulte allerdings nur ein individuelles Programm ab. Erik Tallig, der sich zuletzt als vereinsloser Spieler beim CFC fit gehalten hatte, nimmt seit Jahresbeginn nicht mehr am CFC-Mannschaftstraining teil. Am Donnerstag und Freitag stehen je zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. Zudem laufen die Himmelblauen am Wochenende bei Hallenturnieren in Zwickau (Samstag) und Altenburg (Sonntag) auf. Am Budenzauber nimmt jedoch noch nicht der gesamte Kader des Fußball-Regionalligisten teil. Die Gruppe, die nicht beim Budenzauber mitmischt, trainiert jeweils im Sportforum.

Noch vor der ersten Einheit des neuen Jahres erhielten die Chemnitzer Kicker einen kurzen Besuch von Ex- Keeper Jakub Jakubov. Er befand sich am Mittwoch auf der Reise von Prag zu seinem Arbeitgeber in Greifswald und hatte in Chemnitz zwischenzeitlich ein paar sportmedizinische Tests absolviert. Der 34- Jährige nutzte die Gelegenheit, um bei den Himmelblauen ganz kurz Hallo zu sagen.

Am Mittwoch fliegt der CFC- Tross in ein einwöchiges Trainingslager nach Belek in der Türkei. Am Mittelmeerstrand sind Testspiele gegen den Drittligisten Hallescher FC (12. Januar) sowie den aktuellen Tabellenzweiten der Regionalliga West, Alemannia Aachen (16. Januar) verabredet.