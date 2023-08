Chemnitzer FC testet in Limbach-Oberfrohna

Fußball-Regionaligist nutzt die Spielpause am kommenden Wochenende und tritt am Freitagabend beim Aufsteiger in die Landesklasse an.

Diese Doppelbelastung werden die Fußballer des FSV Limbach-Oberfrohna gern in Kauf nehmen. Bevor sie am Samstag, 12. August, im Landespokal beim SV Naunhof (Landesklasse Nord) antreten, werden sie am Freitagabend zuvor (Anstoß 18 Uhr) noch ein Testspiel gegen Regionalligist Chemnitzer FC bestreiten.