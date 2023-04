Chemnitzer FC und Babelsberg teilen sich die Punkte

Der Chemnitzer FC hat sich am 30. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost mit dem SV Babelsberg 03 die Punkte geteilt. Nach 90 Minuten stand ein 1:1 (1:1) auf der Anzeigetafel des Chemnitzer Stadions An der Gellertstraße. Immerhin blieb das Team von Cheftrainer Christian Tiffert in der englischen Woche ungeschlagen.