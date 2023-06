Das Pfeifen im Wind: Schweizer Spaß in der MotoE

Wenn man mit dem Schweizer Randy Krummenacher spricht, klingt es ein bisschen so, als würde man die Stimme seines Landsmannes und Komikers Emil Steinberger hören. Am Samstag war der Motorrad fahrende Eidgenosse am Sachsenring auf jeden Fall zu Späßen aufgelegt. Als Zweiter und Sechster konnte der 33-Jährige zufrieden seine Sachen packen. In der...