Das steckt hinter dem Aus von PrüstelGP in der Motorrad-WM

Der am Sachsenring ansässige Rennstall musste seinen Rückzug aus der Weltmeisterschaft bekanntgeben. Teamchef Florian Prüstel kritisiert die hohen Kosten aufgrund des Terminplans.

Der Freitag am letzten Grand-Prix-Wochenende in Valencia war einer der schwersten im Arbeitsleben von Florian Prüstel. Der Teamchef des CFMOTO-PrüstelGP-Rennstalls, der am Sachsenring seinen Sitz hat, musste seinen acht Mitarbeitern die Kündigungen mitteilen. Mechaniker, Cheftechniker, Physiotherapeuten und natürlich die Moto3-Fahrer Xavier...