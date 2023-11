Sächsischer PrüstelGP-Rennstall zieht sich aus der Motorrad-WM zurück: Das sagt der Teammanager dazu

Nach acht Jahren mit Erfolgserlebnissen und einem tragischen Ereignis zieht sich das am Sachsenring beheimatete Team zurück

Mit Rang sieben für den Moto3-Piloten Joel Kelso ging für das sächsische Motorad-Racing-Team Prüstel-GP die Saison und auch Zeit in der Motorrad-WM zu Ende. Teammanager Florian Prüstel betätigte den Rückzug am Rande des Grand Prix' in Valencia: "Die Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir haben die vergangenen Jahre viel...