Der FC Erzgebirge Aue bleibt auch in Magdeburg ungeschlagen

Die Veilchen haben ihre gute Form auch am Donnerstagnachmittag im Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg bestätigt und ein Unentschieden eingefahren. Sportchef Matthias Heidrich ist rundum zufrieden.

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat seine Serie von ungeschlagenen Spielen auch in der Länderspielpause aufrecht erhalten können. Beim Test am Donnerstagnachmittag trennten sich die Veilchen mit einem 1:1 vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Steffen Meuer brachte den FCE zwischenzeitlich in Führung (15.). Noch vor der Halbzeit kamen die...