Der FC Erzgebirge Aue will die Festung stürmen

Der FC Erzgebirge konnte gegen Viktoria Köln noch nie siegen. Das neue Selbstbewusstsein soll helfen, damit dies gelingt.

Festung Höhenberg - so könnte die Spielstätte heißen, in der die Drittligafußballer des FC Erzgebirge Aue am Samstagnachmittag gefordert sein werden. Sie heißt aber dann doch nur: Sportpark Höhenberg. Dabei hat der FC Viktoria Köln in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend bislang kein einziges seiner sechs Heimspiele verloren. Die...