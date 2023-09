Drei Tore, einmal Gelb-Rot: So hitzig lief das Sachsenderby zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue

Der Nimbus ist dahin: Der FC Erzgebirge hat die erste Niederlage in dieser Drittligasaison kassiert. Im Sachsenderby war Tabellenführer Dynamo Dresden am Ende der verdiente Sieger.

Große Brisanz, flotter Fußball, 31.834 Zuschauer, tolle Stimmung, viele Torchancen, drei Treffer. Nur leider einer zu wenig für den FC Erzgebirge Aue, der das Gipfeltreffen der 3. Liga am Sonntagabend in Dresden mit 1:2 (0:1) verlor. Für die bislang so starken Veilchen war es ein kleiner Dämpfer, Dynamo hingegen zieht an der Tabellenspitze...