DTM auf dem Sachsenring: Rennen kehrt am Wochenende zu seinen Wurzeln zurück

Nach 21 Jahren Pause feiert die populäre Tourenwagenserie DTM auf dem Grand-Prix-Kurs ein Comeback. Anwärter auf den Sieg gibt es mehr als eine Handvoll.

Es ist wieder DTM. Was viele Fans rund um den Sachsenring kaum noch für möglich gehalten haben, wird am Wochenende Wirklichkeit. Nachdem der ADAC die traditionelle europäische Tourenwagenserie als Promoter übernommen hat, wurde sich darauf besonnen, welche Möglichkeiten für spektakuläre Automobilrennen auch jener Kurs in Sachsen bietet, auf...