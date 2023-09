Hohenstein-Ernstthal: „Grello“ und „Gelbe Mamba“ auf dem Sachsenring

Die DTM hat am Donnerstag lautstark mit einem Testtag auf sich aufmerksam gemacht. Nach 20 Jahren Abstinenz ist die Rennserie zurück am Sachsenring - und sie hat von ihrem Charme nichts eingebüßt.

Das letzte Rennwochenende dieses Jahres am Sachsenring wirft seine Schatten voraus: Am Mittwoch sind fast alle Teams angereist, denn am Donnerstag war Testtag für das Rennwochenende vom 8. bis 10. September bei dem neben den GT Masters erstmals seit 20 Jahren auch wieder ein Rennen der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) ausgetragen wird. Die...