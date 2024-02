Dynamo-Coach Anfang vor dem Sachsenderby: "Grundsätzlich gehe ich nie davon aus zu verlieren"

Früher ging es um die Vorherrschaft in Sachsen, nun um die Rückkehr in Liga 2. Und ums Prestige. Der Jäger gegen den Gejagten. Der Tabellenachte gegen den -zweiten. Lila-Weiß gegen Schwarz-Gelb. Was sagt Dynamo-Trainer Markus Anfang?

Markus Anfang begann die obligatorische Pressekonferenz am Freitag mit einem Lob für den Gegner: "Aue hat eine sehr spielstarke Mannschaft - und wenn sie in den 16er reinkommt und mit Flanken bedient wird, dann ist sie sehr gefährlich", sagte der Trainer von Dynamo Dresden, dessen Mannen das natürlich verhindern wollen. Dabei muss der... Markus Anfang begann die obligatorische Pressekonferenz am Freitag mit einem Lob für den Gegner: "Aue hat eine sehr spielstarke Mannschaft - und wenn sie in den 16er reinkommt und mit Flanken bedient wird, dann ist sie sehr gefährlich", sagte der Trainer von Dynamo Dresden, dessen Mannen das natürlich verhindern wollen. Dabei muss der...