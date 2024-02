Dynamo Dresden: Ausfall von Arslan droht

Vor dem mitteldeutschen Derby in der Dritten Fußball-Liga wird die Dresdner Ausfallliste länger, so muss der Trainer seine Innenverteidigung umbauen. Als Ausrede will er das aber nicht gelten lassen.

Es ist ein wenig paradox: Der Tabellenzweite Dynamo Dresden, hat in der Dritten Fußball-Liga gemeinsam mit Spitzenreiter Regensburg bisher die wenigsten Tore (28) kassiert und die meisten (19) geschossen. Dennoch geben momentan gerade diese Punkte Anlass zur Kritik. Die Schwarz-Gelben erzielen angesichts einer Fülle von Chancen wie beim 2:2...