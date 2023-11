Dynamo Dresden betreibt Chancenwucher und verliert Spitzenspiel der Dritten Fußball-Liga

Die Sachsen lassen Jahn Regensburg kaum einen Stich, können ihre zahlreichen Möglichkeiten aber nicht nutzen. Die Gäste schlagen in der Nachspielzeit durch den Ex-Dresdner Florian Ballas eiskalt zu.

Die SG Dynamo Dresden hatte im Gipfeltreffen der Dritten Fußball-Liga alles im Griff - bis in die Nachspielzeit. 0:1 (0:0) verloren die Sachsen am Sonntagnachmittag gegen Jahn Regensburg, der sich mit dem glücklichen Sieg die Tabellenführung holte. Die enttäuschten Elbestädter, die ihre zweite Niederlage in Folge kassierten, rutschen auf Rang...