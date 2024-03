Dynamo-Kapitän Kutschke nach Derby-Niederlage in Halle: Ton wird jetzt rauer

Die Dresdner rutschen nach der Pleite beim HFC in der Tabelle der Dritten Fußball-Liga auf den Relegationsplatz ab, das Aufstiegsziel gerät in Gefahr. Nach der Partie und einer ganz schwachen Leistung gibt es deutliche Ansagen.

Dynamo Dresden steckt in der Krise. Der Aufstieg, den sich der Fußball-Drittligist aus der Landeshauptstadt auf die Fahne geschrieben hat, ist in Gefahr. Und das nicht nur, weil bei der 0:1-Niederlage am Sonnabend beim Halleschen FC das Ergebnis wieder einmal nicht stimmte - in den letzten sechs Spielen gab es nur einen Sieg. Vor allem gab die...