Zwei Ex-Dresdner schießen Dynamo in die Krise

Schwache Dresdner verlieren das mitteldeutsche Derby beim Halleschen FC mit 0:1 und rutschen in der Dritten Fußball-Liga auf den Relegationsplatz ab.

Halle/Chemnitz. Zwei Ex-Dynamos haben Dynamo Dresden in die Krise geschossen. Beim 1:0-(0:0)-Sieg des Halleschen FC gegen die schwachen Schwarz-Gelben führte eine Freistoßflanke von Niklas Kreuzer, die Dominic Baumann (83.) wuchtig ins Netz köpfte, zum entscheidenden Tor des Tages. Da der SSV Ulm (51 Punkte) bei 1860 München mit 1:0 siegte, rutschen die Sachsen (50) in der Tabelle der Dritten Fußball-Liga auf den Relegationsplatz ab. Die Leistung, die sie am Sonnabend vor gut 13.000 Zuschauern anboten, taugt aber auch nicht dazu, um in Richtung Zweite Bundesliga zu schielen.

Die Partie begann mit einem Aufreger. Als in der 7. Minute ein Eckball in den Dresdner Strafraum segelte, wehrte Torhüter Kevin Broll den ersten Schussversuch noch stark ab. Beim nachfolgenden Gerangel zwischen Stefan Kutschke und Dominic Baumann ging der Hallenser Mittelstürmer jedoch zu Boden, nach einem kurzen Zögern zeigte Schiedsrichter Florian Exner auf den Elfmeterpunkt. Eine harte Entscheidung, doch alle Proteste der Gäste nutzten nichts. Jonas Nietfeld trat an - und hämmerte den Ball gegen die Querlatte.

Ein Wachmacher für Dresden war der Lattenknaller jedoch nicht. Die Hallenser bestimmten die Szenerie, gingen hohes Tempo und aggressiv in den Zweikämpfe. Damit kamen die Elbestädter nicht zurecht. Sie fanden keinen Zugriff auf die Partie, zudem merkte man der neuformierten Innenverteidigung mit Kevin Ehlers und Lars Bünning einige Unsicherheiten an. So in der 16. Minute, als Tamur Gayret in den Dynamo-Strafraum dribbelte und ihn die SGD-Abwehr einfach nicht zu fassen bekam. Die anschließende scharfe Eingabe von Tarsis Bongo konnte Kyu-Hyun Park klären. In der 26. Minute war Broll bei einem schönen Tunay Deniz auf dem Posten. Von den Schwarz-Gelben kam wenig, immerhin konnten sie sich nach einer halben Stunde etwas befreien. Ihre beste Chance - Dennis Borkowski (29.) köpfte einen Freistoß ins Netz - pfiff Exner wegen eines Fouls zurück. "Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt", stellte Dynamo-Sportchef Ralf Becker zur Halbzeit im MDR-Interview völlig korrekt fest.

Das Bild änderte sich nach dem Pausenpfiff kaum. Den Gästen, die zuletzt gegen Essen noch ein Feuerwerk im Angriff abgebrannt hatten, fiel offensiv nichts ein. Die Hallenser beschränkten sich darauf, die Räume eng zu machen und auf Konter zu laueren. Ein Angriff in der 83. Minute führte schließlich zum letztendlich verdienten Siegtreffer für den HFC. Danach wurde es im Block der 1400 mitgereisten Dynamofans unruhig. Passend zu der schlechten Stimmung sah der eingewechselte Jakob Lemmer auch noch die Gelb-Rote Karte und fehlt im nächsten Heimspiel am kommenden Freitag gegen 1860 München.