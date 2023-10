Dynamos Nummer eins Drljaca: Erst ausgepfiffen und dann gefeiert

Der Torhüter von Drittliga-Spitzenreiter Dresden, ist in bestechender Form. In der Gunst der Fans liegt der Torhüter deshalb weit vorn. Das war nicht immer so.

"Dafür bin ich ja da, wenn es mal nicht so läuft", sagte Stefan Drljaca und lächelte. Ein Standardsatz, den wahrscheinlich jeder Fußball-Torhüter nach einer guten Leistung schon einmal so oder ähnlich zum Besten gegeben hat. Ein Satz, der aber auch von einer breiten Brust, dem Glauben an die eigenen Qualitäten und einer gewissen inneren... "Dafür bin ich ja da, wenn es mal nicht so läuft", sagte Stefan Drljaca und lächelte. Ein Standardsatz, den wahrscheinlich jeder Fußball-Torhüter nach einer guten Leistung schon einmal so oder ähnlich zum Besten gegeben hat. Ein Satz, der aber auch von einer breiten Brust, dem Glauben an die eigenen Qualitäten und einer gewissen inneren...