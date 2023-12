Ein Sportlerpaar aus Leidenschaft: Zwölf WM-Titel im Kanu und das Geheimrezept für 65 Jahre Eheglück

Die Wildwasserkanuten Ursula und Eberhard Gläser aus Dresden feierten in den 60iger-Jahren Erfolge en masse. Einen Höhepunkt erlebten sie 1961 bei der WM vor der eigenen Haustür im Rabenauer Grund bei Freital. Zu Silvester steht für die beiden nun eine besondere Feier ins Haus.

Der Standesbeamte im Kipsdorfer Rathaus war am Silvestertag 1958 echt verblüfft, denn die Hochzeit von Ursula und Eberhard, beides begeisterte und erfolgreiche Wildwasserkanuten, war eine ganz besondere. Aus mehreren Gründen. Zunächst einmal suchte er das Brautpaar. Er vermutete es nicht in den zwei jungen Menschen in sportlicher Skibekleidung,...