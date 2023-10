Eine gefühlte Niederlage, oder nicht? So beurteilt der FC Erzgebirge Aue den Punktgewinn in Köln

Der FC Erzgebirge Aue hat einen Punkt aus Köln entführt. Ein Ergebnis, das sich zunächst wie eine Niederlage anfühlte, am Ende aber doch für Zufriedenheit bei allen Beteiligten sorgte.

Der FC Erzgebirge Aue hat den FC Viktoria Köln noch nie bezwingen können. Das änderte sich auch am Samstagnachmittag nicht. Diesmal jedoch war es besonders bitter: Die Veilchen zeigten einen starken Auswärtsauftritt im Sportpark Höhenberg, kassierten aber in der Nachspielzeit den ärgerlichen Ausgleichstreffer. So oft hatten die Lila-Weißen...