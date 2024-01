Eispiraten Crimmitschau bleiben in der Erfolgsspur

Den dritten Sieg in Folge konnte der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen am Freitagabend gemeinsam mit mehr als 100 mitgereisten Fans feiern. Mit einem Erfolg am Sonntag könnten nun langsam die Weichen zum direkten Klassenerhalt gestellt werden.

Die Eispiraten Crimmitschau scheinen für den Endspurt der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) bereit: Am 41. von 52 Spieltagen feierten die Westsachsen am Freitagabend einen 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)-Erfolg bei den Ravensburg Towerstars und damit den dritten Sieg in Serie. Damit zogen die Crimmitschauer in der Tabelle am Gegner vorbei...