EM 2024 in Deutschland: Die Gruppen

24 Nationalteams spielen im Sommer 2024 hier bei uns um den EM-Titel. Deutschland bestreitet das Eröffnungsspiel gegen Schottland in der Gruppe A.

Die Gruppen der Europameisterschaft 2024 in Deutschland wurden bereits ausgelost, damit stehen die Begegnungen der EM-Vorrunde fest. Im Eröffnungsspiel in München trifft die Mannschaft von Julian Nagelsmann am 14.Juni auf Schottland. Zusammen mit Ungarn und der Schweiz bilden diese vier Teams die Gruppe A. Am 19. Juni empfängt die DFB-Elf Ungarn in Stuttgart und am 23.Juni die Schweiz im Deutsche-Bank-Stadion in Frankfurt.

In Gruppe B sind mit Spanien, Kroatien und Europameister Italien gleich drei Hochkaräter des europäischen Fußballs vertreten. Spannend wird es auch in Gruppe D, neben Österreich und den Niederlanden ist auch Favorit Frankreich vertreten. In den Gruppen D bis F fehlt jeweils noch eine Mannschaft, diese werden noch in den Playoffs entschieden. Die Playoff-Halbfinalspiele werden am 21. März von folgenden Teams ausgetragen:

Playoffs A: Wales - Finnland, Polen - Estland

Playoffs B: Bosnien-Herzegowina - Ukraine, Israel - Island

Playoffs C: Georgien - Luxemburg, Griechenland - Kasachstan

Die Tabelle der Gruppe A Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Deutschland 2. Schottland 3. Ungarn 4. Schweiz

Die Tabelle der Gruppe B Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Spanien 2. Kroatien 3. Italien 4. Albanien

Die Tabelle der Gruppe C Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Slowenien 2. Dänemark 3. Serbien 4. England

Die Tabelle der Gruppe D Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Playoff-Sieger A 2. Niederlande 3. Österreich 4. Frankreich

Die Tabelle der Gruppe E Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Belgien 2. Slowakei 3. Rumänien 4. Playoff-Sieger B

Die Tabelle der Gruppe F Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Türkei 2. Playoff-Sieger C 3. Portugal 4. Tschechien