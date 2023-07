Baustelle am Freibad Mittweida: Eingang soll noch diesen Sommer umgebaut werden

Noch in dieser Badesaison soll eine Baustelle vor dem Freibad aufgemacht werden. Was bedeutet das für den Badbetrieb? Die "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen.

Mittweida. Am Freibad Mittweida soll eine neuartige Technik erprobt werden: der Einlass mittels Handvenenscanner. Badbesucher müssten sich dann nicht mehr an der Kasse anstellen. Sondern es reicht, eine Hand auf den Scanner zu legen - und schon soll sich das Tor zum Freibad öffnen. Ein Team von Wissenschaftlern vom Forschungsprojekt "ID Ideal" will im Freibad die Technik testen. Los gehen soll es noch in diesem Sommer.

Wo sollen die Handvenenscanner stehen?

Im Eingangsbereich des Freibades sollen insgesamt drei Handvenenscanner aufgestellt werden, erklärt André Becker. Er ist bei "ID Ideal" für das Projekt in Mittweida verantwortlich. Einer der Scanner wird als Registrierterminal im Bereich der Kasse installiert, zwei weitere direkt im Eingangsbereich. Einer davon soll auch für Rollstuhlfahrer barrierefrei zugänglich sein, weshalb er in niedrigerer Höhe angebracht wird.

Wozu werden Handvenenscanner am Freibad Mittweida aufgestellt?

Mit der Aufstellung der drei Geräte soll erprobt werden, wie man sich ohne zusätzliche Ausweisdokumente identifizieren kann. Im konkreten Fall können Besucher, wenn sie einmal mit einer Tageskarte per Handvenen-Identifizierung im Freibad sind, das Gelände verlassen und wieder zurückkommen, ohne Eintrittskarte oder Geld bei sich führen zu müssen. Wertsachen können also dauerhaft im Schließfach oder gar zu Hause aufbewahrt werden. Wenn man sich einmal registriert hat, erhält man eine ID. Damit kann man schon vor dem nächsten Badbesuch auf der Website des Bades den Eintritt zahlen. Am Eingang muss man dann nur noch einmal die Hand auf den Scanner legen und das Tor öffnet sich.

Welche Umbauten sind dafür nötig?

Die Arbeiten betreffen fast den gesamten Eingangsbereich, sagt André Becker. Es müssen Stromleitungen und Signalkabel verlegt werden. Der Eingang direkt an der Kasse bleibt bestehen. Aber das Tor daneben wird ausgetauscht und mit den Handvenenscannern verbunden. Der Ausgang, derzeit ein Drehkreuz, wird ebenfalls ausgetauscht gegen eine Tür, die man mit einem Taster öffnen kann.

Wann soll es losgehen?

"Ziel ist, die Handvenenscanner noch diesen Sommer aufzustellen", erklärt André Becker. Wann die Bauarbeiten konkret losgehen, stehe aber noch nicht fest. Dazu liefen derzeit die Abstimmungen mit der Baufirma und den beteiligten Fachbereichen in der Stadtverwaltung. "Der Umbau muss leider während des Badebetriebes erfolgen", erklärt er. Schließlich sollen die Geräte ja noch von Badegästen getestet werden können. Ins Bad werden Besucher aber den ganzen Sommer lang kommen. Im vergangenen Jahr hatte das Freibad bis 11. September geöffnet. Der technische Ausschuss der Stadtverwaltung Mittweida hat in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien die Baumaßnahme beschlossen. Wenn der Bau einmal begonnen hat, soll er innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, sagt Peter Opitz, der ebenfalls für das Projekt arbeitet.

Muss man künftig den Handvenenscanner nutzen, um ins Freibad zu kommen?

Nein, die Registrierung per Handvenenscanner ist komplett freiwillig, erklärt André Becker. Der Zugang über die normale Kasse wird wie gehabt weiter möglich sein.

Sollen die Scanner vor dem Freibad dauerhaft stehen bleiben?

"Wenn das gewünscht wird, kann man die Scanner prinzipiell stehen lassen und weiterhin nutzen", so André Becker. "Die Registrierung per Handvenenscanner hört sich futuristisch an, aber ich denke, in ein paar Jahren wird das alltagstauglich sein", ist sich der Mittweidaer sicher.

