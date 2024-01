Endlich wieder eine Medaille im Eisschnelllauf: Frauen jubeln bei Europameisterschaft mit zwei Westsächsinnen im Team

Viele Jahre liefen die deutschen Kufenflitzer den Topplätzen hinterher. Bei der Europameisterschaft in Heerenveen gab es am Sonntag eine Silbermedaille zu feiern.

Ungläubige Gesichter und die ersten Tränen in den Augen - so fielen am Sonntagnachmittag die Reaktionen von Josie Hofmann, Josephine Schlörb und Lea-Sophie Scholz nach dem Zieleinlauf bei der Teamverfolgung der Frauen bei der Eisschnelllauf-Europameisterschaft aus. Im niederländischen Mekka des Sport hatte das Trio in der Thialf-Halle für die...